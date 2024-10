L'iperinflazione verbale per cui Hitler diventa un paragone buono per tutti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Già ho i miei problemi con l’ora legale (i miei orologi di casa segnano al momento due orari diversi, che diventano molti di più se includo quelli rotti o scarichi); di grazia, non incasinatemi anche il calendario. Siamo nel ’24 o nel ’42? Non lo so più. Elenco alla rinfusa un po’ di titoli in cui mi sono imbattuto sfogliando i giornali di ieri: “Il tribunale di Bologna: sicura anche la Germania nazista?”; “Un altro ‘no’ degli intellettuali al genocidio a Gaza”; “Trump: ‘Non sono nazista’”; “Melania Trump: ‘Mio marito non è Hitler’”; “Indiana Jones continuerà a combattere i nazisti” (quest’ultimo ovviamente è l’unico che ho preso sul serio). Ilfoglio.it - L'iperinflazione verbale per cui Hitler diventa un paragone buono per tutti Leggi tutto 📰 Ilfoglio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Già ho i miei problemi con l’ora legale (i miei orologi di casa segnano al momento due orari diversi, cheno molti di più se includo quelli rotti o scarichi); di grazia, non incasinatemi anche il calendario. Siamo nel ’24 o nel ’42? Non lo so più. Elenco alla rinfusa un po’ di titoli in cui mi sono imbattuto sfogliando i giornali di ieri: “Il tribunale di Bologna: sicura anche la Germania nazista?”; “Un altro ‘no’ degli intellettuali al genocidio a Gaza”; “Trump: ‘Non sono nazista’”; “Melania Trump: ‘Mio marito non è’”; “Indiana Jones continuerà a combattere i nazisti” (quest’ultimo ovviamente è l’unico che ho preso sul serio).

