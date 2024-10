Le leggende non muoiono mai, Maradona “torna” in centro a Napoli: statua e processione per il compleanno del Pibe (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 30 ottobre 2024 Diego Armando Maradona, tristemente scomparso nel 2020, avrebbe compiuto 64 anni. A Napoli gli hanno dedicato una processione con tanto di statua per le vie della città. Simbolo eterno del calcio, l’argentino per Napoli è una figura leggendaria, quella dei primi due Scudetti della loro storia. Maradona ci ha lasciato il 25 novembre del 2020, ma non sparirà mai dal cuore della gente che l’ha amato e di quella a cui verranno raccontate le sue gesta. Il calciatore argentino è diventato una figura mitologica per quanto fatto lungo una carriera di altissimo livello che lo ha di fatto designato come uno dei calciatori più forti della storia. A Napoli hanno voluto ricordarlo con l’amore che solo il suo popolo sa regalare. Al centro è tornata la statua raffigurante il Pibe e realizzata da Domenico Sepe. Notizie.com - Le leggende non muoiono mai, Maradona “torna” in centro a Napoli: statua e processione per il compleanno del Pibe Leggi tutto 📰 Notizie.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 30 ottobre 2024 Diego Armando, tristemente scomparso nel 2020, avrebbe compiuto 64 anni. Agli hanno dedicato unacon tanto diper le vie della città. Simbolo eterno del calcio, l’argentino perè una figura leggendaria, quella dei primi due Scudetti della loro storia.ci ha lasciato il 25 novembre del 2020, ma non sparirà mai dal cuore della gente che l’ha amato e di quella a cui verranno raccontate le sue gesta. Il calciatore argentino è diventato una figura mitologica per quanto fatto lungo una carriera di altissimo livello che lo ha di fatto designato come uno dei calciatori più forti della storia. Ahanno voluto ricordarlo con l’amore che solo il suo popolo sa regalare. Alta laraffigurante ile realizzata da Domenico Sepe.

