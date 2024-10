Ultimouomo.com - La danza di Gravenberch a centrocampo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’hanno chiamata con il suo nome, rendendola un’investitura che un olandese non può ignorare. Se non fosse per il movimento arioso delle braccia e i rapidi movimenti delle gambe che sembrano fluttuare sull’erba, non sarebbe una finta molto originale. Eppure c’è qualcosa di profondamente armonico nellaTurn, il nuovo trick di cui potreste innamorarvi. A pensarci bene ha a che fare con lo stupore che ci prende nel guardare un uomo molto alto abbinare alla massa una scioltezza imprevista, una fluidità che sembra farlo scivolare via tra due avversari senza sforzarsi, sornione e felino. È una scena nota a chi ha seguito la Premier League in questo inizio di stagione. Ryanillude tutti che sta per controllare la palla, attira il marcatore sulla sua figura fino quasi a sentirne il respiro.