Thesocialpost.it - La Corea del Nord lancia un missile a lungo raggio in grado di colpire gli Stati Uniti. L’allarme di Washington

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Prosegue l’escalation militare che tiene in apprensione il mondo e, in questo caso, gliin particolare. Questa mattina ladelha effettuato un nuovo lancio dibalistico intercontinentale (ICBM), stabilendo un nuovo record di volo per il tempo complessivo in cui è rimasto in aria. Alle 7.11, il regime di Kim Jong-un ha sfidato nuovamente la comunità internazionale, violando le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come denunciato dagli. L’intelligence sudna aveva già avvertito nei giorni scorsi che Pyongyang stava preparando questo particolare lancio missilistico. Reaazioni dalladel Sud e dal Giappone Secondo le autorità di Seul, ilera di classe intercontinentale e, come precisato dal ministro della Difesa giapponese, è statoto da un’area vicina a Pyongyang in direzione-Est.