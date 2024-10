Intesa Sanpaolo utile a 72 miliardi nei primi 9 mesi del 2024

Intesa Sanpaolo, utile a 7,2 miliardi nei primi 9 mesi del 2024 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Intesa Sanpaolo ha riportato un utile netto di 7,167 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2024 in rialzo del 17,1% rispetto ai 6,122 miliardi di primi nove mesi del 2023. Lo riferisce il Gruppo. Nel terzo trimestre del 2024 l’utile netto ammonta a 2,401 miliardi di euro rispetto ai 1,9 miliardi registrati nel terzo trimestre del 2023, mentre nel secondo trimestre del 2024 è stato si 2,465 miliardi di euro. “I risultati dei primi nove mesi del 2024 – viene spiegato – evidenziano la capacità di Intesa Sanpaolo di generare una solida redditività sostenibile, con un utile netto pari a 7,2 miliardi di euro e previsto a oltre 8,5 miliardi nell’intero anno tenendo conto delle azioni gestionali del quarto trimestre per l’ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del Gruppo”. Lapresse.it - Intesa Sanpaolo, utile a 7,2 miliardi nei primi 9 mesi del 2024 Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ha riportato unnetto di 7,167di euro neinovedelin rialzo del 17,1% rispetto ai 6,122dinovedel 2023. Lo riferisce il Gruppo. Nel terzo trimestre dell’netto ammonta a 2,401di euro rispetto ai 1,9registrati nel terzo trimestre del 2023, mentre nel secondo trimestre delè stato si 2,465di euro. “I risultati deinovedel– viene spiegato – evidenziano la capacità didi generare una solida redditività sostenibile, con unnetto pari a 7,2di euro e previsto a oltre 8,5nell’intero anno tenendo conto delle azioni gestionali del quarto trimestre per l’ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del Gruppo”.

