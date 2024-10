Inflazione in ripresa a ottobre | +09% anno su anno E i prezzi del carrello della spesa volano a +22%

Ilfattoquotidiano.it - Inflazione in ripresa a ottobre: +0,9% anno su anno. E i prezzi del carrello della spesa volano a +2,2%

Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Cattive notizie sul fronte dei. Al’accelera rispetto al mese prima.su, stima l’Istat, l’indice nazionale deial consumo per l’intera collettività aumenta dello 0,9% su base annua – contro il +0,7% di settembre – mentre registra una variazione su base mensile nulla. Non solo: i beni del cosiddetto, cioè alimentari e prodotti per la curacasa epersona, accelerano su base tendenziale da +1% a +2,2%, come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto che passano da +0,5% a +1%. La “lieve accelerazione”, sottolinea l’Istat, riflette principalmente l’andamento deidei beni alimentari, sia lavorati (da +1,5% a +2%) sia non lavorati (da +0,3% a +3,3%) e, in misura minore, l’attenuazioneflessione deidei beni energetici non regolamentati (da -11,0% a -10,2%).