In nome di D10S. Napoli venera Maradona anche dopo la morte: “Immortale come San Gennaro” (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'opera dello scultore Domenico Sepe è stata restituita alla città e ai tifosi nel giorno del compleanno di Diego. Fanpage.it - In nome di D10S. Napoli venera Maradona anche dopo la morte: “Immortale come San Gennaro” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'opera dello scultore Domenico Sepe è stata restituita alla città e ai tifosi nel giorno del compleanno di Diego.

132 FOTO NM - "La Mano de D10S", l'iniziativa benefica per il Pausillipon al Maschio Angioino

NAPOLI - "Napoli Magazine" ha realizzato 132 Foto in occasione della presentazione della Prima Edizione de "La Mano de D10S", iniziativa di beneficenza per i bambini del Pausillipon, che si è tenuta n ...

Napoli, nel ricordo di D10S: buon compleanno, ovunque tu sia! (VIDEO)

NAPOLI (Di Anna Calì) - "Ovunque tu sarai ti seguiremo. Nella mente c'è un ricordo che non mi abbandona, il bacio di Carmando e Maradona", mai coro più giusto ...

La Mano De D10s, evento benefico per i bambini del Santobono: l’iniziativa

L'evento al Maschio Angioino Nel giorno in cui Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 64 anni, al Maschio Angioino l’evento benefico intitolato La Mano de D10S che aiuterà ad acquistare un macchinari ...

La Mano de D10S, evento solidale al Maschio Angioino

Il 30 ottobre alle ore 16, presso la sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli, la B&G Art Event Communication promuove lo speciale evento a scopo benefico dal titolo La Mano de D10S.