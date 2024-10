Il Pisa sbatte contro il muro del Catanzaro: finisce 0-0 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pisa – Catanzaro 0-0 Pisa (3-4-2-1). Semper; Calabresi (65? Rus), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Abildgaard (55? Piccinini), Angori; Mlakar (80? Arena), Vignato (65? Moreo); Bonfanti N. (55? Lind). A disposizione. Nicolas, Loria, Hojholt, Beruatto, Leoncini, Jevnsenak, Bonfanti G. Allenatore InzaghiCatanzaro (3-5-2). Pigliacelli; Bonini, Scognamillo, Brighenti; Cassandro, Pontisso (55? Koutsoupias), Pompetti, Coulibaly (79? Pagano), D’Alessandro (55? Compagnon); Iemmello (79? Seck), Pittarello (65? La Mantia). A disposizione. Dini, Turicchia, Antonini, Brignola, Ceresoli, Biasci, Buso. Allenatore CasertaARBITRO. Perenzoni di Rovereto (Zingarelli-Ceolin)NOTE: Ammoniti Pittarello, Bonfanti N., Calabresi, Coulibaly, Marin, Caracciolo. Espulso Pompetti al 92? per gioco falloso Pisa – Una partita a senso unico che il Pisa non riesce però a sbloccare. Leggi tutto 📰 Corrieretoscano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)0-0(3-4-2-1). Semper; Calabresi (65? Rus), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Abildgaard (55? Piccinini), Angori; Mlakar (80? Arena), Vignato (65? Moreo); Bonfanti N. (55? Lind). A disposizione. Nicolas, Loria, Hojholt, Beruatto, Leoncini, Jevnsenak, Bonfanti G. Allenatore Inzaghi(3-5-2). Pigliacelli; Bonini, Scognamillo, Brighenti; Cassandro, Pontisso (55? Koutsoupias), Pompetti, Coulibaly (79? Pagano), D’Alessandro (55? Compagnon); Iemmello (79? Seck), Pittarello (65? La Mantia). A disposizione. Dini, Turicchia, Antonini, Brignola, Ceresoli, Biasci, Buso. Allenatore CasertaARBITRO. Perenzoni di Rovereto (Zingarelli-Ceolin)NOTE: Ammoniti Pittarello, Bonfanti N., Calabresi, Coulibaly, Marin, Caracciolo. Espulso Pompetti al 92? per gioco falloso– Una partita a senso unico che ilnon riesce però a sbloccare.

