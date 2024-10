Ilfattoquotidiano.it - Il mistero di Apice: cos’era quell’oggetto non identificato che ha colpito l’arbitro? – Domenica Bestiali

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Mettete una strana nebbia stile partita di tennis tra Fracchia e Frankenstein. Una musichetta in stile colonna sonora di X-Files di sottofondo con la variante di qualche urlo blasfemo più che agghiacciante, perché sempre le Domenichesono. Anche i campi di provincia hanno i loro misteri, le loro trame inquietanti e in particolare oggi, visto che è Halloween, è bene evidenziare storie spaventose e misteriose, di quelle che non ti fanno dormire la notte tipo prestazione di Clarke dell’Ipswich Town contro il Brentford. FANTASMI E UFO Ad, in Provincia di Benevento, c’è uno dei più begli esempi di paese fantasma in Italia. A causa di un terremoto negli anni ’60 il paese fu ricostruito in un’altra area e il vecchio borgo è rimasto una sorta di museo del tempo che fu, con le sue atmosfere suggestive all’ombra di un meraviglioso castello.