Il Debutto dei The Jacarandas: "Adding Days" in Arrivo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Scopri "Adding Days", il singolo d'esordio dei THE Jacarandas che ironizza sulle compravendite online di strumenti musicali, un brano blues che mette in luce le stranezze delle compravendite online e racconta con ironia le follie delle trattative per strumenti musicali. Il Singolo D'Esordio Disponibile dal 25 Ottobre A partire dal 25 ottobre, il singolo "Adding Days" della band gardesana THE Jacarandas è disponibile in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores. Questo brano segna il Debutto musicale della band, promettendo di catturare l'attenzione degli ascoltatori. Un Brano Blues-Pop Con un Tocco di Ironia "Adding Days" si presenta come una traccia blues-pop che utilizza accordi di settima e diminuiti, creando un'atmosfera unica.

The Jacarandas: Dal 25 ottobre in radio e in digitale il singolo d’esordio “Adding Days”

Esce venerdì 25 ottobre in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores "Adding Days", il singolo d'esordio della band gardesana THE JACARA ...

