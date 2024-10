Impresaitaliana.net - Halloween, sequestrati 478 mila prodotti contraffatti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Migliaia matite, colori e maschere riferibili alla festa disono statidalla Guardia di Finanza di Napoli, trenta persone segnalate alle autorità competenti Grazie all’attività del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli sono stati tolti dal mercato migliaia dia tema che sarebbero stati venduti per. Precisamente i finanzieri hanno sequestrato oltre 478articoli trae non sicuri, molti dei quali sarebbero andati nelle mani dei bambini della città . Per fortuna è intervenuta la Guardia di Finanza impegnata a contrastare la diffusione dinon conformi e non sicuri per garantire protezione ai consumatori e tutelare un mercato equo per gli operatori economici.