Grande Fratello, Federica Petagna parla della nuova frequentazione di Alfonso D’Apice: la sua reazione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Federica Petagna ha condiviso rivelazioni inaspettate sulla fine della sua relazione con Alfonso D’Apice durante una conversazione nella casa del Grande Fratello. parlando con alcuni coinquilini, la gieffina ha spiegato come “l’amore fosse finito,” ma ha anche sottolineato di essere stata sempre aperta riguardo alla sua nuova frequentazione. Secondo l’ex fidanzata di Temptation Island, invece, Alfonso avrebbe preferito mantenere un basso profilo, non rivelando un dettaglio importante: il fatto che anche lui starebbe iniziando a vedere un’altra persona. Questo atteggiamento, definito da Federica come “poco sincero,” l’ha spinta a esprimere il suo disappunto. La vicenda, complicata dall’alone di riservatezza di Alfonso, ha incuriosito il pubblico, aggiungendo un nuovo capitolo alla storia. Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Federica Petagna parla della nuova frequentazione di Alfonso D’Apice: la sua reazione Leggi tutto 📰 Anticipazionitv.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ha condiviso rivelazioni inaspettate sulla finesua relazione condurante una conversazione nella casa delndo con alcuni coinquilini, la gieffina ha spiegato come “l’amore fosse finito,” ma ha anche sottolineato di essere stata sempre aperta riguardo alla sua. Secondo l’ex fidanzata di Temptation Island, invece,avrebbe preferito mantenere un basso profilo, non rivelando un dettaglio importante: il fatto che anche lui starebbe iniziando a vedere un’altra persona. Questo atteggiamento, definito dacome “poco sincero,” l’ha spinta a esprimere il suo disappunto. La vicenda, complicata dall’alone di riservatezza di, ha incuriosito il pubblico, aggiungendo un nuovo capitolo alla storia.

