Furto banche dati: Pazzali parla di Lo Presti in Trenord e Fontana replica 'mi dimetto' (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - In una telefonata dello scorso 25 luglio tra il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente (auto sospeso) della fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali si parla di "una richiesta d'incontro urgente" del ministro dei Trasporti Matteo Salvini al governatore leghista. E' uno dei dettagli che emerge in un'informativa dei carabinieri agli atti dell'inchiesta milanese sul presunto dossieraggio illecito. Per i due interlocutori, Fontana e Pazzali, la conversazione potrebbe riguardare la futura guida di Trenord. Si parla di un incontro tra Fontana e Salvini che sarebbe fissato stato per lunedì, ma i cui argomenti sono "misteriosi", così Pazzali, tra gli indagati dell'indagine, si lancia in una possibile ipotesi. Liberoquotidiano.it - Furto banche dati: Pazzali parla di Lo Presti in Trenord e Fontana replica 'mi dimetto' Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - In una telefonata dello scorso 25 luglio tra il presidente della Regione Lombardia Attilioe il presidente (auto sospeso) della fondazione Fiera Milano Enricosidi "una richiesta d'incontro urgente" del ministro dei Trasporti Matteo Salvini al governatore leghista. E' uno dei dettagli che emerge in un'informativa dei carabinieri agli atti dell'inchiesta milanese sul presunto dossieraggio illecito. Per i due interlocutori,, la conversazione potrebbe riguardare la futura guida di. Sidi un incontro trae Salvini che sarebbe fissato stato per lunedì, ma i cui argomenti sono "misteriosi", così, tra gli indagati dell'indagine, si lancia in una possibile ipotesi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:parla di Lo Presti in Trenord e Fontana replica ‘mi dimetto’;, dossieraggio su Ignazio La Russa e Matteo Renzi;: la procura ricorre al Riesame per chiedere domiciliari per. Attesa per il vertice di questa mattina; Il caso. Segreti, affari, indagati eccellenti: tutto suldalle; Cosa si sa dell'inchiesta della procura di Milano sull'associazione a delinquere per ildi, i pm: 'A rischio la democrazia'. La Russa: 'Chi ha commissionato il dossieraggio?'; Approfondisci 🔍

Furto banche dati: Pazzali parla di Lo Presti in Trenord e Fontana replica 'mi dimetto'

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - In una telefonata dello scorso 25 luglio tra il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente (auto sospeso) della fondazione Fiera Milano Enrico Paz ...

Furti nelle banche dati, il gip: "Pazzali, posizione di sola rappresentanza in Equalize"

(affaritaliani.it)

Centinaia di accessi abusivi alle banche dati per attività di dossieraggio, il ruolo di Carmine Gallo e degli altri arrestati. Anche Arpe e Del Vecchio ...

Furto banche dati, report anche su La Russa. La banda "ha contatti con mafie e servizi segreti"

(today.it)

Anche il presidente del Senato è finito nella rete degli hacker della Equalize, l'agenzia di investigazioni di Enrico Pazzali. La seconda carica dello Stato si dice stupito dall'inchiesta su di lui e ...

Furto banche dati, Pazzali ordinò dossieraggio su Ignazio La Russa e il figlio Geronimo

(msn.com)

Il pm di Milano: "Gli arrestati godono di appoggi in mafie e servizi segreti pure stranieri" ...