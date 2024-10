Funerali di Matilde Lorenzi, tra i presenti spiccano dei pezzi grossi: chi sono (Di giovedì 31 ottobre 2024) Matilde Lorenzi Funerali. Oggi, giovedì 31 ottobre 2024, sono state celebrate le esequie di Matilde Lorenzi, la sciatrice 19enne morta dopo un incidente sulla pista di Val Senales durante un allenamento. Nella parrocchia di San Lorenzo, a Giaveno, in provincia di Torino, erano presenti tantissime persone, tra cui anche pezzi grossi della politica e diversi personaggi sportivi. (Continua) Chi era Matilde Lorenzi era una sciatrice alpina, specialista delle prove veloci. Era originaria di Sestriere ed aveva esordito in Coppa Europa l’11 febbraio 2021 a Santa Caterina Valfurva in discesa libera, posizionandosi al 57° posto. Il suo miglior piazzamento in questa rassegna è stato l’undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023. Tvzap.it - Funerali di Matilde Lorenzi, tra i presenti spiccano dei pezzi grossi: chi sono Leggi tutto 📰 Tvzap.it (Di giovedì 31 ottobre 2024). Oggi, giovedì 31 ottobre 2024,state celebrate le esequie di, la sciatrice 19enne morta dopo un incidente sulla pista di Val Senales durante un allenamento. Nella parrocchia di San Lorenzo, a Giaveno, in provincia di Torino, eranotantissime persone, tra cui anchedella politica e diversi personaggi sportivi. (Continua) Chi eraera una sciatrice alpina, specialista delle prove veloci. Era originaria di Sestriere ed aveva esordito in Coppa Europa l’11 febbraio 2021 a Santa Caterina Valfurva in discesa libera, posizionandosi al 57° posto. Il suo miglior piazzamento in questa rassegna è stato l’undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023.

