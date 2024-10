Biccy.it - Francesco Totti, Marialuisa Jacobelli e il gossip su loro: “Che ruolo ha questa società?”

Leggi tutto 📰 Biccy.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 21 ottobree Mariauisasono stati avvistati insieme e due giorni dopo è uscito in edicola l’ultimo numero di Gente che ha confermato il flirt. Da lì sono arrivati una serie di tapiri di Striscia la Notizia e la non-reazione di Noemi Bocchi che ha deciso, al momento, di stare al fianco del compagno. Quel che però non è balzato all’occhio è che ladi scommesse di cui è ambassador, ora ha iniziato a collaborare anche con. Niente di strano, forse, ma Giuseppe Candela lo ha voluto sottolineare nel suo A Lume di Candela. “Ambassador non porta pena.