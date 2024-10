Panorama.it - Figc, la resa dei conti tra Serie A e Gravina

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un muro contro muro destinato ad arrivare fino alladei. Il calcio italiano si avvicina a passi veloci al momento della verità: l’appuntamento è per lunedì 4 novembre a Roma, giorno dell’assemblea che deve scrivere le nuove regole dello statuto della federcalcio. Come? Sulla risposta si sono divisi gli opposti schieramenti cristallizzando una guerra ormai da tempo non più sotto traccia. Nel mirino il presidente federale Gabrieleche arriva all’ora della verità indebolito anche dalle vicende personali. Il confronto, però, è di natura politica e in premio c’è il controllo del calcio italiano nei prossimi anni. L’emendamento Mulè, che ha imposto la ridefinizione dei pesi elettorali all’interno del prossimo consiglio federale, non ha ancora partorito una riforma condivisa e difficilmente lo farà entro il giorno dell’assemblea straordinaria.