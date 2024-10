Ilgiorno.it - Fermano un furgone in corsa e rapinano gli autisti: due denunciati, uno ha 15 anni

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Avrebbero colpito lo specchietto retrovisore di une provato a rapinare i due conducenti, ferendone uno. Cinque mesi dopo il fatto, avvenuto lo scorso 31 maggio, i due presunti responsabili sono stati identificati edai carabinieri: si tratta di un uomo di 45e di un ragazzo di 15, suo complice, residenti a Cava Manara, in provincia di Pavia. Entrambi sono accusati di rapina in concorso. L’assalto avvenne lungo la strada provinciale 149 nei pressi del comune di Zinasco, nel Pavese. I due malviventi erano in sella ad uno scooter e indossavano un casco integrale: incrociando unisotermico di una società di trasporto merci alimentari di Milano, avevano colpito lo specchietto retrovisore del mezzo. Sul camion c’erano due dipendenti della ditta residenti nel Milanese, 56enne di Liscate e un 54enne di Cinisello Balsamo.