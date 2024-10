Esplosione Toyota Handling di Bologna, l’addio straziante a Lorenzo Cubello (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bologna, 31 ottobre 2024 – Grandissima commozione e dolore straziante per l'ultimo saluto a Lorenzo Cubello, 37 anni, operaio morto nell'Esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale (Bologna) del 23 ottobre. Oggi ad Anzola dell'Emilia, dove risiede la famiglia, i funerali in una chiesa gremita. Due giorni fa l'addio all'altro operaio morto nell'incidente sul lavoro, Fabio Tosi. Di Lorenzo familiari e colleghi ricordano i sorrisi, gli abbracci, ma il lutto è doppiamente straziante perché l'uomo sarebbe diventato papà di una bimba fra due mesi. Lorenzo si era da poco trasferito a Russi (Ravenna) con la sua compagna, incinta, ed era pendolare con Borgo Panigale. Era in una fase di vita di grandi progetti, cambiamenti. Lacrime, dolore, per una vita spezzata in questo modo. Ilrestodelcarlino.it - Esplosione Toyota Handling di Bologna, l’addio straziante a Lorenzo Cubello Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Grandissima commozione e doloreper l'ultimo saluto a, 37 anni, operaio morto nell'allaMaterialdi Borgo Panigale () del 23 ottobre. Oggi ad Anzola dell'Emilia, dove risiede la famiglia, i funerali in una chiesa gremita. Due giorni fa l'addio all'altro operaio morto nell'incidente sul lavoro, Fabio Tosi. Difamiliari e colleghi ricordano i sorrisi, gli abbracci, ma il lutto è doppiamenteperché l'uomo sarebbe diventato papà di una bimba fra due mesi.si era da poco trasferito a Russi (Ravenna) con la sua compagna, incinta, ed era pendolare con Borgo Panigale. Era in una fase di vita di grandi progetti, cambiamenti. Lacrime, dolore, per una vita spezzata in questo modo.

Esplosione Toyota: l'ultimo saluto a Lorenzo Cubello

Grandissima commozione e tanto dolore per l'ultimo saluto a Lorenzo Cubello, 37 anni, operaio morto nell'esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale (Bologna) del 23 ottobre. (ANSA) ...

Toyota Handling, il dolore ai funerali di Lorenzo Cubello

Ad Anzola Emilia, nella parrocchia Santi Pietro e Paolo, le esequie di Lorenzo Cubello una delle due vittime dell'esplosione alla Toyota Handling di Bologna del 23 ottobre. Il giovane viveva da tempo ...

Esplosione alla Toyota Handling a Bologna, l’addio a Tosi: "Eri l’amore della mia vita"

In un lungo post su Facebook il dolore della fidanzata dell’operaio scomparso. Poi l’invito per l’ultimo saluto oggi in camera ardente. Domani funerali a Castenaso ...

Esplosione a Bologna, Toyota sospende attività. Si indaga su cause: focus su scambiatore

Leggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, esplosione in capannone Toyota: chi sono le vittime. Proclamato sciopero venerdì ...