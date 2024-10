Inter-news.it - Empoli-Inter analizzata IN tre punti: Frattesi sguazza nella casistica

(Di giovedì 31 ottobre 2024)nel turno infrasettimanale viene decisa dall’ex, autore di una bella doppietta nello 0-3 finale.rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 10ª giornata di Serie A(FI) – Archiviato il Derby d’Italia, l’di Simone Inzaghi torna alla vittoria e lo fa meritatamente in trasferta con un risultato netto. Il secondo posto a quota 21, alle spalle della capolista Napoli (25), è a sicuro. Analizziamo(0-3) di Serie A in tre. Inzaghi e le rotazioni limitate: meno modifiche del previsto in formazione ma motivate e ragionate 1. VALORIZZAZIONE – Le troppe chiacchiere dopo il 4-4 di Juventus-non aiutano ma sono anche vuote. E la dimostrazione arriva subito con la formazione scelta da Inzaghi, che non prevede rotazioni esagerate.