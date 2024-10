Emanuele Tufano ucciso a 15 anni a Napoli: lacrime e palloncini bianchi ai funerali (Di giovedì 31 ottobre 2024) «Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore. Manu vive». Questo lo striscione esposto all'esterno della Basilica di Santa Maria della Sanità dove si svolgono i Ilmattino.it - Emanuele Tufano ucciso a 15 anni a Napoli: lacrime e palloncini bianchi ai funerali Leggi tutto 📰 Ilmattino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) «Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore. Manu vive». Questo lo striscione esposto all'esterno della Basilica di Santa Maria della Sanità dove si svolgono i

A Napoli i funerali del 15enne ucciso, 'Manu vive'

(ansa.it)

"Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore. Questo lo striscione esposto all'esterno della Basilica di Santa Maria della Sanità dove si svolgono i funerali di Emanuele Tufano, 15enne ucciso la s ...

Emanuele Tufano ucciso a 15 anni cosa è successo: rapine e raid del capobranco bambino

(ilmattino.it)

Meno di due anni fa, quando aveva appena tredici anni, organizzò l’assalto armato a un cittadino bengalese. Sferrò un calcio contro un venditore ambulante, dando inizio a ...

Folla al funerale di Emanuele Tufano a Napoli, il nonno: “Era nel posto sbagliato nel momento sbagliato”

(internapoli.it)

Alle 16 l’ultimo saluto ad Emanuele Tufano, il quindicenne ucciso giovedì scorso da un colpo di pistola alla schiena, rimasto ancora oggi senza colpevole. I funerali del ragazzo, sul cui corpo è stata ...

Mamma denuncia il figlio di 17 anni: «L'ho fatto per salvarlo, era con Emanuele Tufano la notte che è morto»

(leggo.it)

A parlare, a una settimana dalla tragedia, è la mamma del ragazzo di 17 anni rimasto ferito nella sparatoria in cui è morto Emanuele Tufano, il ragazzo di 15 anni ucciso nella notte tra il 24 e 25 ...