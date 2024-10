E.Romagna, duello social tra Ugolini e De Pascale: i numeri della ricerca Adnkronos (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un’analisi delle conversazioni online e delle interazioni social sui candidati alle elezioni regionali in Emilia Romagna, condotta da Adnkronos con la piattaforma socialData tra il 1° marzo e il 24 ottobre 2024, rivela un serrato confronto tra Elena Ugolini e Michele De Pascale. Basata su oltre 16mila conversazioni e 800mila interazioni, l’analisi evidenzia Leggi tutto 📰 Periodicodaily.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) () – Un’analisi delle conversazioni online e delle interazionisui candidati alle elezioni regionali in Emilia, condotta dacon la piattaformaData tra il 1° marzo e il 24 ottobre 2024, rivela un serrato confronto tra Elenae Michele De. Basata su oltre 16mila conversazioni e 800mila interazioni, l’analisi evidenzia

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: E.trae De Pascale: i numeri della ricerca; Regionali e dibattito, Bonaccini contro: è rissa sui; Ue avvia indagine su Temu; Elezioni regionali,de Pascale-: nuova polemica tra Pd e FdI; Regionali, confronto de Pascale-col Carlino: ecco come iscriversi; EMILIA-: De Pascale e, partito il testa a testa per la Regione | VIDEO; Approfondisci 🔍

E.Romagna, duello social tra Ugolini e De Pascale: i numeri della ricerca Adnkronos

(msn.com)

(Adnkronos) - Un’analisi delle conversazioni online e delle interazioni social sui candidati alle elezioni regionali in Emilia Romagna, condotta da Adnkronos con la piattaforma SocialData tra il 1° ma ...

Elezioni Emilia-Romagna, duello fra i candidati: faccia a faccia col Carlino

(informazione.it)

(Corriere della Sera) Non un vero e proprio faccia a faccia, ma un’intervista in sequenza per i candidati alla presidenza dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale ed Elena Ugolini, che si ...

Regionali e dibattito, Bonaccini contro Ugolini: è rissa sui social

(ilrestodelcarlino.it)

Bologna, 14 ottobre 2024 – Altro che talk show: l’ultima frontiera del dibattito politico sono i social ... Oggi Elena Ugolini, candidata alla presidenza dell’Emilia Romagna è tornata ...

Emilia Romagna, lezione ligure. De Pascale teme l’astensione, Ugolini spera nell’effetto traino

(msn.com)

La candidata civica sostenuta dal centrodestra: “Ha vinto lo schieramento che vuole fare le cose”. Il sindaco di Ravenna chiede maggiore copertura mediatica. Il fattore alluvione spaventa i partiti ...