Liberoquotidiano.it - "Democrazia in pericolo? Di cosa mi meraviglio": la lezione di Vespa da Del Debbio | Video

Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "Miche una persona avveduta come Landini dica che laè in": Brunolo ha detto in collegamento con Paolo Dela 4 di Sera su Rete 4, riferendosi alle ultime dichiarazioni del segretario della Cgil che ha già dichiarato guerra al governo in protesta contro la manovra. "Nel mio libro - ha proseguito il giornalista e conduttore di Porta a Porta - si vede purtroppo come ladi due grandi Paesi, l'Italia e la Germania, è precipitata in delle dittature quando c'erano delle situazioni di guerra civile sia in Italia che in Germania". "Ora, che si usi dire che laè inin uno dei Paesi più liberi del mondo solo perché c'è una maggioranza che fa la maggioranza e che porta avanti il suo programma elettorale che non mi pare particolarmente sovversivo, indipendentemente da come la si pensi, mi pare una sgrammaticatura.