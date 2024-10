Dalla serie tv "Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883" alla vetta della classifica dei brani più ascoltati: è mania (Di giovedì 31 ottobre 2024) In principio c’è stata la serie tv targata Sky. Poi la tournée di uno spettacolo teatrale. Infine i primi posti, di nuovo, delle classifiche musicale. È ufficiale: è 883 mania. Tutti pazzi per “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” Sono 8 gli episodi che raccontano la nascita della musica e dell’amicizia di Max Pezzali e Mauro Repetto in Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883. Ne avremmo voluti molti di più. E siamo stati accontentati. La serie tv diretta e scritta da Sydney Sibilia (Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’isola delle rose e Mixed by Erry) avrà una seconda stagione. «La stiamo scrivendo e speriamo di andare sul set presto. Questa stagione finisce alla fine dell’estate del 1992, quindi periodo l’Uomo Ragno. Amica.it - Dalla serie tv "Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883" alla vetta della classifica dei brani più ascoltati: è mania Leggi tutto 📰 Amica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) In principio c’è stata latv targata Sky. Poi la tournée di uno spettacolo teatrale. Infine i primi posti, di nuovo, delle classifiche musicale. È ufficiale: è 883. Tutti pazzi per “l’– La883” Sono 8 gli episodi che raccontano la nascitamusica e dell’amicizia di Max Pezzali e Mauro Repetto inl’– La883. Ne avremmo voluti molti di più. E siamo stati accontentati. Latv diretta e scritta da Sydney Sibilia (Smetto quando voglio, L’incredibiledell’isola delle rose e Mixed by Erry) avrà una seconda stagione. «La stiamo scrivendo e speriamo di andare sul set presto. Questa stagione finiscefine dell’estate del 1992, quindi periodo l’

