Conte, il grande rimpianto di Milan e Juventus

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il primo quarto del campionato, che si è consumato nell'unico turno infrasettimanale della stagione, consente di trarre alcune conclusioni soprattutto nella parte alta della classifica. La prima e fondamentale è che nel torneo dei cantieri aperti c'è un capomastro più bravo di tutti gli altri e risponde al nome di Antonio. Non partiva da zero e nemmeno da meno quaranta, come si ostina a ripetere, ma non era per nulla scontato che in meno di tre mesi fosse in grado di rendere il Napoli una sorta di monoblocco che ragiona, gioca e respira al ritmo del suo tecnico. Questo sono i partenopei visti a San Siro e non solo. Giocano male? Non è vero e, comunque, poco conta. Contano i punti che sono tanti e preziosi anche perché talvolta conquistati oltre i meriti della singola partita.