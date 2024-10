Concessioni sportive escluse dalla Bolkenstein, Federazioni plaudono (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Le commissioni riunite Giustizia e Finanza della Camera, nella seduta di lunedì 28 ottobre, durante i lavori per la conversione in legge del “decreto salva infrazioni”, hanno trovato la convergenza nella necessità di escludere dal campo di applicazione della Direttiva Bolkestein le Associazioni Dilettantistiche sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). L’intero mondo della vela, della canoa, del canottaggio, della pesca sportiva, della motonautica e dello sci nautico accolgono con soddisfazione il lavoro svolto e il risultato raggiunto che risulta fondamentale per la sopravvivenza di tutto il mondo associativo, composto da migliaia di ASD distribuite sul territorio che rappresentano il tessuto sociale e una grande parte del welfare del nostro paese. Unlimitednews.it - Concessioni sportive escluse dalla Bolkenstein, Federazioni plaudono Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Le commissioni riunite Giustizia e Finanza della Camera, nella seduta di lunedì 28 ottobre, durante i lavori per la conversione in legge del “decreto salva infrazioni”, hanno trovato la convergenza nella necessità di escludere dal campo di applicazione della Direttiva Bolkestein le Associazioni Dilettantisticheiscritte nel Registro nazionale delle attivitàdilettantistiche (RASD). L’intero mondo della vela, della canoa, del canottaggio, della pesca sportiva, della motonautica e dello sci nautico accolgono con soddisfazione il lavoro svolto e il risultato raggiunto che risulta fondamentale per la sopravvivenza di tutto il mondo associativo, composto da migliaia di ASD distribuite sul territorio che rappresentano il tessuto sociale e una grande parte del welfare del nostro paese.

Concessioni sportive escluse dalla Bolkenstein, Federazioni plaudono

ROMA (ITALPRESS) - Le commissioni riunite Giustizia e Finanza della Camera, nella seduta di lunedì 28 ottobre, durante i lavori per la conversione in legge del "decreto salva infrazioni", hanno trovat ...

Società sportive dilettantistiche escluse dalla legge Bolkestein

L'ordine del giorno al decreto infrazioni proposto da Forza Italia, di cui il presidente Paolo Barelli è capogruppo, è stato approvato oggi dall'aula della Camera dei Deputati ed esclude le associazio ...

Niente gara per i circoli sportivi: maggioranza e opposizione li salvano dalla Bolkestein

L'emendamento è passato nelle due commissioni riunite di Finanza e Giustizia alla Camera con soli tre voti contrari. Oggi il decreto salva-infrazioni arriva in Aula con la fiducia del governo ...

Balneari, esclusi i circoli dalla Bolkestein: sul testo prevista la mozione di fiducia

La Bolkestein non interesserà i circoli sportivi che non svolgono attività economica: il Dl salva-infrazioni arriva in Parlamento.