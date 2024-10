Ilrestodelcarlino.it - Circondario, arrivano 56mila euro per il progetto di promozione turistica

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilbeneficerà di un contributo regionale da quasiper ildilocale (dal costo complessivo di 80mila) dal titolo ‘Scopri il territorio imolese, terra di motori e di eventi’. "L’esigenza è quella di aumentare la visibilità dei centri storici e dei principali eventi ‘identitari’ di questo territorio – si legge nelpresentato il mese scorso dall’ente di via Boccaccio e approvato in questi giorni dalla Regione –, sia per farli conoscere maggiormente ai residenti del territorio, sia soprattutto per attrarre visitatori dall’esterno in grado di avere effetti positivi sull’indotto economico delle attività commerciali e produttive".