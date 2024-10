Cina: Guangdong, Guangzhou ospita Fiera di Canton (1) (Di giovedì 31 ottobre 2024) Guangzhou, 31 ott – (Xinhua) – Una commerciante sceglie dei prodotti per l’aromaterapia alla 136ma edizione della China Import and Export Fair di Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, oggi 31 ottobre 2024. Oggi qui si e’ aperta la terza fase dell’evento, noto anche come Fiera di Canton. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Guangdong, Guangzhou ospita Fiera di Canton (1) Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ott – (Xinhua) – Una commerciante sceglie dei prodotti per l’aromaterapia alla 136ma edizione della China Import and Export Fair di, nella provincia meridionale cinese del, oggi 31 ottobre 2024. Oggi qui si e’ aperta la terza fase dell’evento, noto anche comedi. (Xin) Agenzia Xinhua

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Fiera di Canton (1); Ecco come è l’edizione 2023 della Triennale di; Un architetto italiano per il nuovo landmark della città diinavvia lavori di costruzione fabbrica di auto volanti;, due donne legate e portate via; L’ Istituto Secoli di Milano inaugura una nuova sede in, a

Cina: Guangdong, Guangzhou ospita Fiera di Canton (1)

(romadailynews.it)

Guangzhou, 31 ott - (Xinhua) - Una commerciante sceglie dei prodotti per l'aromaterapia alla 136ma edizione della China Import and Export Fair di ...

Cina: Guangdong avvia lavori di costruzione fabbrica di auto volanti

(elivebrescia.tv)

Guangzhou, 28 ott 16:42 – (Xinhua) – Una fabbrica pionieristica per la produzione di auto volanti ha avviato i lavori di costruzione ieri a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del ...

Cina: inaugurata rotta aerea a bassa quota Guangzhou-Hong Kong

(cronachenuoresi.it)

Guangzhou, 27 set 16:09 – (Xinhua) – Un elicottero parte dal Guangzhou Baiyun International Airport a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong ... che può ospitare 19 passeggeri e ...

Cina: Guangzhou, pubblicato rapporto di think tank su sinergia civiltà

(elivebrescia.tv)

tiene un discorso e presenta un rapporto del think tank sulla sinergia delle civiltà all'Università Sun Yat-sen di Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ieri 9 ottobre 2024. Il ...