Tvplay.it - CAOS TOTALE Sulla ROMA in LIVE ||| Impazziscono TUTTI: “Prendo il TELEFONO e…”

Leggi tutto 📰 Tvplay.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Enrico Camelio con la direttrice di Calciomercato.it, Eleonora Trotta, hanno parlato in diretta del: volano parole grosse In diretta, Enrico Camelio, talent di TvPlay, ed Eleonora Trotta, direttrice di Calciomercato.it, hanno discusso animatamente sul momento delladi Ivan Juric dopo la sconfitta in Fiorentina-e la super prestazione di Bove, venduto proprio dallaalla Fiorentina. Un accesissimo dibattito il cui estratto completo lo trovate nel video pinnato in alto. Juric meritava la conferma o andava esonerato? Inabbiamo svelato anche i veri motivi della conferma dell’attuale allenatore giallorosso. Una scelta che potrebbe ritorcersi contro la. L'articoloin: “ile” proviene da TvPlay.it.