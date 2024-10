Abruzzo24ore.tv - Camion deviati sull’Adriatica: sindaci della Costa dei Trabocchi chiedono risposte

Leggi tutto 📰 Abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Chieti - Aumento del traffico pesante sulla Statale 16 a causa dei cantieri in A14.preoccupati per la sicurezza e la qualitàvita. Idi Fossacesia, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Torino di Sangro hanno chiesto un incontro urgente con i vertici di Anas e Autostrade per l’Italia per discutere il notevole incremento del traffico pesante sulla Statale 16 Adriatica, particolarmente problematico nel 2024. La causa principale è l'apertura di cantieri lungo l’A14 che spinge i conducenti die mezzi pesanti a percorrere la strada costiera per evitare le lunghe code autostradali.