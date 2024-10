Gaeta.it - Camillo D’Alessandro è il nuovo amministratore unico di OPS spa: le novità da Chieti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La nomina didi OPS spa segna un’importante svolta per la società partecipata dalla Provincia e dal Comune di. Nativo die con un curriculum politico e professionale di tutto rispetto,assume un incarico chiave in un contesto socio-economico in continua evoluzione. La scelta è stata formalizzata con un decreto del Presidente della Provincia, Francesco Menna, e il supporto del sindaco Diego Ferrara.: un profilo professionale di rilievoha 48 anni ed è una figura ben nota nel panorama politico e professionale della regione. Laureato in Economia Aziendale, ha ricoperto significative cariche pubbliche, tra cui quella di deputato della Repubblica dal 2018 al 2022, consigliere regionale dal 2005 al 2018 e consigliere provinciale dal 1999 al 2005.