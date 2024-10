Calhanoglu e Acerbi tornano col Venezia? Ecco le ultime da Appiano

Leggi tutto 📰 Ilnerazzurro.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la bella vittoria di Empoli, l’Inter è chiamata a continuare la sua marcia anche contro il, che arriverà al “Meazza” domenica alle ore 20:45. Inzaghi è in attesa di capire se potrà recuperare Hakane Francesco, entrambi assenti nelledue gare disputate per infortunio.col? I possibili scenari Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ed il suo staff faranno di tutto per recuperare i due giocatori, fondamentali nell’economia del gioco nerazzurro. Se non altro anche per farli subentrare nella ripresa, in modo che possano mettere minuti nelle gambe in vista del doppio impegno Napoli–Arsenal, che attende i nerazzurri la prossima settimana.