Ilrestodelcarlino.it - Berco di Ferrara, crisi a cavallo di due territori: la politica fa squadra in Polesine

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Copparo (), 31 ottobre 2024 – ??????Un corteo che si snoderà, nel corso della mattinata, per le vie di Copparo per confluire verso la piazza dove sarà allestito un palco per gli interventi. Emergono i primi dettagli per la manifestazione che si terrà l’11 novembre a difesa dei posti di lavoro della. Marito e moglie, giovani al primo impiego, lavoratori con anni di anzianità. Qui, mazzata tra i reparti, sono arrivate nei giorni scorsi 480 lettere di licenziamento. Un corteo in un luogo simbolo. A Copparo si trova l’azienda che ha subito tagli pesantissimi. La manifestazione, che si svolgerà in concomitanza con lo sciopero di tutto il settore metalmeccanico, sarà anche un segnale per l’intera provincia che scende in strada per porre un freno ad unaeconomica e sociale.