Benzema difende Vinicius: “Rodri non ha l’effetto wow”. L’ex ct Domenech punge il Real Madrid: “Il calcio non ruolo attorno a loro” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una cosa è certa. L’ultimo Pallone d’Oro vinto da Rodri sta facendo discutere più di quanto ci si sarebbe aspettati. Vinto quasi a sorpresa dallo spagnolo ai danni di Vinicius Jr., le reazioni nel mondo del calcio non si sono fatte attendere. Tra i tanti, è intervenuto anche Karim Benzema a El Chiringuito sulla situazione: “È da anni che Vini è un giocatore che, oltre a segnare gol, si dà un gran da fare per la squadra. Quest’anno, quando il Real Madrid ha vinto la Champions League, lui è stato determinante in ogni partita. Non c’è nessun altro che meritasse il Pallone d’oro più di lui. Non ho nulla contro Rodri, che è un buon giocatore ma, quando guardo le partite sul divano, non l’ho mai visto fare una giocata che mi facesse dire ‘wow’. Vinicius lo ha fatto più di una volta. Ilfattoquotidiano.it - Benzema difende Vinicius: “Rodri non ha l’effetto wow”. L’ex ct Domenech punge il Real Madrid: “Il calcio non ruolo attorno a loro” Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una cosa è certa. L’ultimo Pallone d’Oro vinto dasta facendo discutere più di quanto ci si sarebbe aspettati. Vinto quasi a sorpresa dallo spagnolo ai danni diJr., le reazioni nel mondo delnon si sono fatte attendere. Tra i tanti, è intervenuto anche Karima El Chiringuito sulla situazione: “È da anni che Vini è un giocatore che, oltre a segnare gol, si dà un gran da fare per la squadra. Quest’anno, quando ilha vinto la Champions League, lui è stato determinante in ogni partita. Non c’è nessun altro che meritasse il Pallone d’oro più di lui. Non ho nulla contro, che è un buon giocatore ma, quando guardo le partite sul divano, non l’ho mai visto fare una giocata che mi facesse dire ‘wow’.lo ha fatto più di una volta.

