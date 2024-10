Ancona, slogan nazifascisti in terza media: “Qui c’è un clima preoccupante” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ancona, 30 ottobre 2024 – “C’è un certo clima che si respira nel Paese, un clima di intolleranza che sfocia anche in questi atteggiamenti che seppur riferibili a un minore che come tale avrà tutto il tempo di rivedere, ci auguriamo, le sue posizioni, i suoi orientamenti sono sicuramente inseribili all’interno di un clima che è preoccupante per tutti noi”. Il consigliere di sinistra Francesco Rubini (Altra Idea di Città) si è detto preoccupato di quanto accaduto dentro una classe di terza media ad Ancona un paio di settimane fa. Il caso, anticipato dal Carlino, riguarda un 14enne che, una volta preso il libro del docente ed essere salito in piedi sul banco, ha inneggiato al nazifascismo e preso una sospensione di un giorno, mentre alcuni compagni hanno filmato la scena con i telefonini e sono stati anch’essi sospesi per una settimana. Ilrestodelcarlino.it - Ancona, slogan nazifascisti in terza media: “Qui c’è un clima preoccupante” Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – “C’è un certoche si respira nel Paese, undi intolleranza che sfocia anche in questi atteggiamenti che seppur riferibili a un minore che come tale avrà tutto il tempo di rivedere, ci auguriamo, le sue posizioni, i suoi orientamenti sono sicuramente inseribili all’interno di unche èper tutti noi”. Il consigliere di sinistra Francesco Rubini (Altra Idea di Città) si è detto preoccupato di quanto accaduto dentro una classe diadun paio di settimane fa. Il caso, anticipato dal Carlino, riguarda un 14enne che, una volta preso il libro del docente ed essere salito in piedi sul banco, ha inneggiato al nazifascismo e preso una sospensione di un giorno, mentre alcuni compagni hanno filmato la scena con i telefonini e sono stati anch’essi sospesi per una settimana.

