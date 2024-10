Alluvione Valencia, il racconto della pratese Noemi Neri: “Disastro in strada, negozi presi d’assalto” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Valencia, 31 ottobre 2024 – “Eravamo a teatro, è suonato a tutti il cellulare con l’allarme della protezione civile. Hanno interrotto un attimo lo spettacolo, che poi è ripreso, chiedendoci di mettere la modalità aereo. Alla fine dell’evento ci siamo trattenuti in centro perché la situazione era normalissima, fino a quando non ho scoperto tramite i social che la strada per arrivare a casa mia era completamente allagata”. Sono le parole di Noemi Neri, pratese autrice dell’ebook «Guida buro pratica per lasciare tutto e trasferirsi in Spagna», che insieme al compagno Francesco vive, da quasi tre anni, a Castellar Oliveral, a sud di Valencia. Città che due giorni fa è stata colpita da una violentissima Alluvione con esondazione dei fiumi che ha provocato oltre un centinaio di morti e altrettanti dispersi. Lanazione.it - Alluvione Valencia, il racconto della pratese Noemi Neri: “Disastro in strada, negozi presi d’assalto” Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – “Eravamo a teatro, è suonato a tutti il cellulare con l’allarmeprotezione civile. Hanno interrotto un attimo lo spettacolo, che poi è ripreso, chiedendoci di mettere la modalità aereo. Alla fine dell’evento ci siamo trattenuti in centro perché la situazione era normalissima, fino a quando non ho scoperto tramite i social che laper arrivare a casa mia era completamente allagata”. Sono le parole diautrice dell’ebook «Guida buro pratica per lasciare tutto e trasferirsi in Spagna», che insieme al compagno Francesco vive, da quasi tre anni, a Castellar Oliveral, a sud di. Città che due giorni fa è stata colpita da una violentissimacon esondazione dei fiumi che ha provocato oltre un centinaio di morti e altrettanti dispersi.

Alluvione a Valencia, il racconto: “In alcune città è stato un disastro, le persone sono sotto shock”

A Fanpage.it Paloma, guida turistica che vive e lavora a Valencia, ha raccontato quanto accaduto nelle scorse ore nel sud-est della Spagna ...

Il fiume impazzito ha sorpreso Antonio Tarazona , la moglie Lourdes María García e la figlia di pochi mesi Angeline mentre erano in auto a Paiporta ...

(LaPresse) L'emergenza maltempo in Spagna non è ancora finita. Dopo l'alluvione che ha devastato la regione di Valencia e provocato decine di morti e dispersi le autorità ...

È di almeno 105 morti il bilancio ancora provvisorio dell'alluvione che due giorni fa, mercoledì 29 ottobre, ha investito la provincia di Valencia. L'evento estremo ... da tenere o da evitare. Anche ...