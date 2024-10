Alcaraz fuori a sorpresa a Parigi, Humbert meraviglioso: prosegue la maledizione per Carlitos (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Masters 1000 di Parigi è maledetto per Alcaraz sconfitto in tre set a sorpresa da Humbert agli ottavi. Un torneo che si conferma maledetto per il numero due del mondo che ora rischia in chiave ranking e perde l'opportunità di avvicinarsi a Sinner. Fanpage.it - Alcaraz fuori a sorpresa a Parigi, Humbert meraviglioso: prosegue la maledizione per Carlitos Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Masters 1000 diè maledetto persconfitto in tre set adaagli ottavi. Un torneo che si conferma maledetto per il numero due del mondo che ora rischia in chiave ranking e perde l'opportunità di avvicinarsi a Sinner.

Alcaraz fuori a sorpresa a Shanghai: super Machac in semifinale contro Sinner, flop di Carlitos

Machac strepitoso, niente da fare per Alcaraz Ecco dunque concretizzarsi la più clamorosa sorpresa del torneo. Il vincitore di Pechino che sembrava vivere un momento di forma strepitosa ...

Alcaraz, le parole a sorpresa prima di Sinner: "Preoccupato per mio fratello"

Carlitos incontrerà sabato Jannik in finale al Six Kings Slam ma parla del piccolo Jaime e sceglie frasi molto precise: cosa è successo ...

Alcaraz si ferma agli ottavi, altro colpo di scena a Parigi-Bercy

Anche lo spagnolo termina in anticipo il suo cammino nel tabellone dell'ultimo Masters 1000 della stagione, vince Humbert. Avanti Zverev, De Minaur e Tsitsipas ...

Tomas Machac ha battuto a sorpresa Carlos Alcaraz ai quarti del torneo Masters 1000 di Shanghai. In semifinale affronterà Jannik Sinner. Machac ha ...