Al Bano e Romina perché si sono lasciati | c’entrerebbe la figlia Ylenia

Personaggi Tv. Al Bano si è raccontato a tutto tondo nella sua autobiografia "Il sole dentro". L'artista ha raccontato il viaggio dalla Puglia a Milano con il sogno di diventare un cantante. L'amore con Romina Power, dal primo incontro al divorzio. Due interi capitoli sono dedicati all'episodio più drammatico della sua vita: la sparizione della figlia Ylenia. Nel libro, Al Bano ha anche spiegato perché lui e Romina si sono lasciati e pare c'entri proprio la scomparsa di Ylenia. Il primo incontro di Al Bano e Romina Ne "Il sole dentro", AlBano Carrisi ripercorre la sua vita: prima di essere un artista di grande successo ha dovuto fare diversi sacrifici.

Al Bano: «Romina era convinta che separandoci Ylenia sarebbe tornata»

«Dopo la perdita di Ylenia Carrisi, niente è stato come prima. Romina Power era convinta che se ci fossimo separati, lei sarebbe tornata. Anche sua madre lo era». A ...

Al Bano e la rottura con Romina: «Era convinta che separandoci Ylenia sarebbe tornata»

Al Bano, la confessione su Romina: “Lo dico davanti a tutti, la verità è che ci ha…”

Al Bano è tornato a Verissimo, con la figlia Romina e il nipotino. Tra le altre cose, il cantante ha parlato ancora di Romina Power.

Al Bano, ecco la casa (maestosa) a Cellino San Marco dove vive con Loredana Lecciso

Le Tenute Carrisi immerse nel verde si trovano in Puglia, in provincia di Brindisi e si estendono per diversi ettari con piscina, vigneti, spa e un ristorante.