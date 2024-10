Addio al prof. Valter Antonio Presutto: il docente stroncato da un malore al cimitero (Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ venuto improvvisamente a mancare, questa mattina, il prof. Valter Antonio Presutto, insegnante di materie giuridiche fino a settembre 2020 presso l’ITES “A. Fraccacreta” di San Severo. Un malore improvviso e fatale ha colpito il prof. Presutto mentre era in visita al cimitero cittadino. Foggiatoday.it - Addio al prof. Valter Antonio Presutto: il docente stroncato da un malore al cimitero Leggi tutto 📰 Foggiatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ venuto improvvisamente a mancare, questa mattina, il, insegnante di materie giuridiche fino a settembre 2020 presso l’ITES “A. Fraccacreta” di San Severo. Unimprovviso e fatale ha colpito ilmentre era in visita alcittadino.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:alAntonio Presutto: il docente stroncato da un malore al cimitero;al professor Walter Di Mattia, pioniere della ginnastica artistica a Teramo; La “dieta della longevità”: ilLongo spiega come guadagnare 10 anni di vita;alCantino, docente di Economia Aziendale; VALPERGA -al commerciante Walter Buffo: stroncato da un malore a soli 59 anni; Imola.alBaladelli, storico (e amatissimo) docente dell’Alberghetti; Approfondisci 🔍

Addio a Valter Brugiolo: cantò Popoff, canzone simbolo dello Zecchino d'oro

(msn.com)

È morto a 63 anni dopo una lunga malattia Valter Brugiolo ... narra in maniera ironica la storia di un immaginario cosacco al servizio dello zar, chiamato appunto Popoff, che non riesce a ...

Video | Addio a “Popoff”: è morto Valter Brugiolo, fu il bambino più famoso d’Italia

(informazione.it)

Walter Brugiolo, il bambino di 6 anni che nel 1967 aveva conquistato la vittoria della nona edizione dello Zecchino d’Oro con il brano Popoff, è morto all’età di 63 anni al Policlinico Sant ...

Video | Addio a “Popoff”: è morto Valter Brugiolo, fu il bambino più famoso d’Italia

(dire.it)

BOLOGNA – “Ma Popoff non si arrende e dopo un po’, scivolando sulla pancia fila verso il fiume Don”: e invece non ce l’ha fatta, Valter Brugiolo ... quando arrivò al teatro dell ...

Addio al prof Francalancia. Un’istituzione della lirica

(ilrestodelcarlino.it)

Non si era perso neanche una replica, come aveva raccontato alcuni anni fa al Carlino in un’intervista ... Per anni "il prof" – come lo chiamavamo – è stato una presenza fissa in redazione.