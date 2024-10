Wta Jiujiang 2024 | programma orari e ordine di gioco giovedì 31 ottobre con Trevisan

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il programma e gli orari per quanto riguarda la giornata di giovedì 31 ottobre del Wta 250 di Jiujiang. In scena la seconda parte delle partite del secondo turno, con un programma ricco di spunti interessanti: quattro partite che si giocheranno tutte sul campo centrale, con il programma che si chiuderà con la sfida tra Bondar e Martina Trevisan. Di seguito, l'ordine di gioco completo di giornata. CENTER COURT dalle 05:00 – (4) Bouzas Maneiro vs Golubic a seguire – Fruhvirtova vs (6) Rus a seguire – Wei vs (2) Sramkova a seguire – Bondar vs Trevisan