Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri non ingrana e perde anche a Pinerolo

La Bartoccini MC Restauri Perugia prova a tenere testa a Pinerolo ma torna senza punti dal Pala BUS Company di Villafranca Piemonte. Finisce 3 a 1 per le padrone di casa l'anticipo della quinta giornata di regular season, con i parziali di 25-19, 25-20, 23-25 e 25-18. Ottima la grinta e le trame

Black Angels che a metà del quarto set sembrano spacciate, ma risalgono per poi arrendersi solo al tie break. Grande è l'iniezione di fiducia in vista di Pinerolo ...

PERUGIA – Il quarto turno della serie A1 femminile lo gioca in anticipo la Bartoccini Mc Restauri Perugia che stasera (ore 20,30) ed in diretta su Rai Sport, si ritrova al palasport di Pian di Massian ...

WASH4GREEN PINEROLO - BARTOCCINI MC RESTAURI PERUGIA 3-1 Set: 25-19, 25-20, 23-25, 25-18 WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 19, Cambi 1, Sylves 10, D’Odorico, Smarzek 22, Akrari 11, Perinelli 14, Moreno, ...

Pinerolo con una gara convincente e concreta ha conquistato la seconda vittoria del suo campionato a spese di Perugia. Alle umbre non è bastata la qualità in attacco dell’ungherese Ne’meth (29 punti p ...