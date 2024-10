Teleclubitalia.it - Violenza a Giugliano, scontro tra giovanissimi: spunta un coltello durante la discussione

Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di oggi in via Roma, nel pieno centro di. Una lite tra(di età inferiore ai 14 anni) hanno generato momenti di grande tensione, con la situazione che, secondo alcuni testimoni, sarebbe persino degenerata fino a far comparire dei coltelli. Secondo quanto appreso da Teleclubitalia, alcuni giovani stavano percorrendo via L'articolotraunlaTeleclubitalia.