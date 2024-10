Ucraina, soldati di Kim in Russia: operazione a rischio flop, ecco perché (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una parola su tutte: "Fuoco". Comandi militari in russo da imparare per i soldati nordcoreani. La Russia sta insegnando alle truppe di Kim Jong-un un centinaio di parole del linguaggio militare, hanno raccontato deputati sudcoreani ai giornalisti dopo un briefing dell'intelligence di Seul. Mentre continuano a rincorrersi voci, e timori, per il dispiegamento Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una parola su tutte: "Fuoco". Comandi militari in russo da imparare per inordcoreani. Lasta insegnando alle truppe di Kim Jong-un un centinaio di parole del linguaggio militare, hanno raccontato deputati sudcoreani ai giornalisti dopo un briefing dell'intelligence di Seul. Mentre continuano a rincorrersi voci, e timori, per il dispiegamento

I 10mila soldati inviati da Pyongyang in supporto di Mosca seguono due vie principali dalla Corea fino al fronte in Ucraina ...

(Adnkronos) - Una parola su tutte: "Fuoco". Comandi militari in russo da imparare per i soldati nordcoreani. La Russia sta insegnando alle truppe di Kim Jong-un un centinaio di parole del linguaggio m ...

Zelensky: "Mosca li userà sul nostro territorio". Seul chiama Kiev. Usa rivedono restrizioni su armi? La Russia avrà a disposizione circa 12mila soldati nordcoreani per la guerra contro l'Ucraina e li ...

Il conflitto tra la Russia e l'Ucraina continua a produrre effetti in tutto il mondo. Secondo quanto ha riportato il South China Morning Post, quasi duecento disertori nordcoreani ...