Thesocialpost.it - Trump minaccia l’Europa: “Pagherà un prezzo alto sul commercio”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Donaldtorna are l’Unione Europea, evocando lo spettro di una nuova guerra commerciale globale. Durante il comizio in Pennsylvania di martedì 29 ottobre, l’ex presidente ha lanciato un monito alla Ue, puntando nuovamente sui dazi come strumento di pressione. Questa retorica risuona particolarmente forte a pochi giorni dalle elezioni negli Stati Uniti, che potrebbero ridefinire l’assetto geopolitico e commerciale dell’Occidente. “L’UE dovrà pagare unelevato”: i dazi fino al 10%ha dichiarato chedovrà “pagare unelevato” per non aver acquistato abbastanza prodotti americani, ribadendo la proposta di imporre dazi. Durante il discorso, ha presentato il suo “Reciprocal Trade Act”, che punta ad aumentare le tariffe su beni importati per raggiungere una “reciprocità” anche con i Paesi considerati amici.