Tragico ritrovamento: corpo di un uomo recuperato nel fiume Bacchiglione a Bovolenta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un drammatico evento ha segnato la giornata di ieri a Bovolenta, un comune situato nella provincia di Padova. Nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 19:00, i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare un'automobile sommersa nelle acque del fiume Bacchiglione, al cui interno è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, identificato come Marco Breda, un trentenne residente nella zona. L'uomo era scomparso dalla scorsa settimana e la sua morte ha sconvolto la comunità locale. Attività di recupero del corpo L'operazione per recuperare il corpo di Marco Breda è stata avviata dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che dopo un'attenta valutazione delle condizioni del fiume e delle correnti, hanno individuato un'area specifica per l'immersione.

