Tragedia a Empoli, muore a 16 anni in un incidente stradale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Empoli, 30 ottobre 2024 – Tragedia in via Sanzio a Empoli, non lontano dal polo scolastico, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, 30 ottobre. Da chiarire la dinamica dello scontro. Secondo le prime informazioni il giovane era a bordo della sua moto da cross e, per cause in via di accertamento, avrebbe urtato una macchina in sosta. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Sul posto i sanitari del 118 che hanno effettuato il trasferimento all’ospedale San Giuseppe di Empoli dove purtroppo è deceduto. Lanazione.it - Tragedia a Empoli, muore a 16 anni in un incidente stradale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 –in via Sanzio a, non lontano dal polo scolastico, dove un ragazzo di 16ha perso la vita a seguito di unavvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, 30 ottobre. Da chiarire la dinamica dello scontro. Secondo le prime informazioni il giovane era a bordo della sua moto da cross e, per cause in via di accertamento, avrebbe urtato una macchina in sosta. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Sul posto i sanitari del 118 che hanno effettuato il trasferimento all’ospedale San Giuseppe didove purtroppo è deceduto.

