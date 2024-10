The Family Plan: Apple annuncia il sequel dell’action comedy con Mark Wahlberg (Di mercoledì 30 ottobre 2024) The Family Plan: Apple annuncia il sequel dell’action comedy con Mark Wahlberg La famiglia Morgan torna in azione! Apple Original Films ha annunciato oggi che è in lavorazione il sequel della comedy di successo The Family Plan, con Mark Wahlberg che tornerà in veste di produttore e nei panni di Dan Morgan recitando al fianco di Michelle Monaghan, Zoe Colletti e Van Crosby. Simon Cellan Jones sarà di nuovo alla regia della commedia d’azione di Skydance Media, che è stata la prima pellicola più vista su Apple TV+ dopo il suo debutto lo scorso anno. «Sono elettrizzato all’idea di tornare a vestire i panni di Dan Morgan insieme ai miei brillanti co-protagonisti e insieme a Simon e David», ha dichiarato il produttore e attore Mark Wahlberg. «Realizzare “The Family Plan” e vederlo diventare un successo immediato apprezzato dal pubblico di tutto mondo è stato incredibilmente gratificante. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) TheilconLa famiglia Morgan torna in azione!Original Films hato oggi che è in lavorazione ildelladi successo The, conche tornerà in veste di produttore e nei panni di Dan Morgan recitando al fianco di Michelle Monaghan, Zoe Colletti e Van Crosby. Simon Cellan Jones sarà di nuovo alla regia della commedia d’azione di Skydance Media, che è stata la prima pellicola più vista suTV+ dopo il suo debutto lo scorso anno. «Sono elettrizzato all’idea di tornare a vestire i panni di Dan Morgan insieme ai miei brillanti co-protagonisti e insieme a Simon e David», ha dichiarato il produttore e attore. «Realizzare “The” e vederlo diventare un successo immediato apprezzato dal pubblico di tutto mondo è stato incredibilmente gratificante.

