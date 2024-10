The Bad Guy arriva su Rai2 che fa da traino a Prime Video! (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’abitudine della Rai di trasmettere spot dei propri competitor streaming all’inizio lasciava straniti, ma ci siamo abituati. A quella di acquistare serie della concorrenza che avrebbe dovuto/potuto produrre essa stessa, come accaduto con I Leoni di Sicilia, ancora no. Eppure siamo già oltre, ovvero all’azienda pubblica che si mette a far da traino. Andiamo con ordine. Questa sera alle 22.35, subito dopo il debutto di Stucky, andrà in onda su Rai 2 il primo episodio di The Bad Guy, ottima serie Prime Video disponibile sulla piattaforma dal dicembre 2022. Gli altri cinque episodi della prima stagione, prodotti da Indigo FIlm, dovrebbero essere trasmessi ogni mercoledì alla stessa ora. Davidemaggio.it - The Bad Guy arriva su Rai2 che fa da traino a Prime Video! Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’abitudine della Rai di trasmettere spot dei propri competitor streaming all’inizio lasciava straniti, ma ci siamo abituati. A quella di acquistare serie della concorrenza che avrebbe dovuto/potuto produrre essa stessa, come accaduto con I Leoni di Sicilia, ancora no. Eppure siamo già oltre, ovvero all’azienda pubblica che si mette a far da. Andiamo con ordine. Questa sera alle 22.35, subito dopo il debutto di Stucky, andrà in onda su Rai 2 il primo episodio di The Bad Guy, ottima seriedisponibile sulla piattaforma dal dicembre 2022. Gli altri cinque episodi della prima stagione, prodotti da Indigo FIlm, dovrebbero essere trasmessi ogni mercoledì alla stessa ora.

“The bad guy” arriva su Rai2 in seconda serata

Una serie originalissima, girata molto bene e con un grande cast. "The bad guy", sei episodi in onda in seconda serata su Rai2 da mercoledì 30 ottobre (era già uscita su Prime Video nel 2022), è la st ...

The Bad Guy, arriva la seconda stagione

In anteprima ad Alice nella Città, i primi due episodi della seconda stagione di The Bad Guy sono stati svelati prima dell'uscita ufficiale su Prime Video ...

The Bad Guy 2 è veramente bella! 5 motivi per cui ci ha convinti

The Bad Guy 2 è veramente bella! 5 motivi per cui ci ha convinti The Bad Guy torna su Prime Video il 5 dicembre 2024 con l'attesa seconda stagione. Ecco i 5 motivi per cui la serie è un gioiello da ...

La serie “The Bad Guy” in prima visione su Rai 2: la trama

"The Bad Guy", tra crime e dark comedy, stasera su Rai 2. In prima visione una nuova serie in sei episodi: la trama.