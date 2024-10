Lanazione.it - Suoni da mondo: tra Italia e Germania, Firenze e Kassel con la Dima

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “da”: tra, è un progetto esemplare di scambio culturale con il Conservatorio “L. Cherubini” e la collaborazione di Associazionedi Arezzo. L’istituto musicale fiorentino assieme ad altri qualificati partners, tra cui l’Associazionedi Arezzo, nel processo di internazionalizzazione con studenti riuniti nell’Ensemble Ricercare, impegnati con altri allievi del Conservatorio di Marsiglia in una residenza artistica e in un concerto della rassegna musicale tedesca “Begegnungen“ (“Incontri”). Il progetto di internazionalizzazione “dal” voluto dal Conservatorio “Luigi Cherubini” di, in collaborazione condi Arezzo e la partecipazione di Zentrum für Interkulturelle Musik di, FordervereinMinimal Music e V., ha ripreso il suo viaggio, arricchendosi di nuovi compagni di avventura uniti nella seconda tappa.