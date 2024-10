Sparatoria Cascina Spiotta, a giudizio gli ex brigatisti Curcio, Moretti e Azzolini (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A quasi mezzo secolo dai fatti, al via il nuovo processo per l'omicidio del carabiniere Giovanni D'Alfonso, morto nella Sparatoria del 5 giugno 1975 alla Cascina Spiotta, vicino ad Acqui Terme. La gup di Torino, Ombretta Vanini, ha rinviato a giudizio gli ex capi storici delle Brigate Rosse, Paolo Moretti e Renato Curcio, e l'allora militante Lauro Azzolini. Il processo inizierà il 25 febbraio davanti alla Corte d'Assise di Alessandria. Un quarto imputato, Pierluigi Zuffada, è stato prosciolto perché l'accusa, così come formulata dalla procura, è stata considerata prescritta. Tg24.sky.it - Sparatoria Cascina Spiotta, a giudizio gli ex brigatisti Curcio, Moretti e Azzolini Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A quasi mezzo secolo dai fatti, al via il nuovo processo per l'omicidio del carabiniere Giovanni D'Alfonso, morto nelladel 5 giugno 1975 alla, vicino ad Acqui Terme. La gup di Torino, Ombretta Vanini, ha rinviato agli ex capi storici delle Brigate Rosse, Paoloe Renato, e l'allora militante Lauro. Il processo inizierà il 25 febbraio davanti alla Corte d'Assise di Alessandria. Un quarto imputato, Pierluigi Zuffada, è stato prosciolto perché l'accusa, così come formulata dalla procura, è stata considerata prescritta.

