Spaccio di droga, raffica di perquisizioni e arresti: 15 indagati (Di mercoledì 30 ottobre 2024) raffica di perquisizioni e indagati a cavallo tra il casertano e l'irpinia nell'ambito di un'inchiesta per Spaccio di droga. Sono 15 le misure cautelari che il gip ha convalidato, su richiesta della Procura, nei confronti di altrettante persone che dovranno ora rispondere di "detenzione e Casertanews.it - Spaccio di droga, raffica di perquisizioni e arresti: 15 indagati Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)dia cavallo tra il casertano e l'irpinia nell'ambito di un'inchiesta perdi. Sono 15 le misure cautelari che il gip ha convalidato, su richiesta della Procura, nei confronti di altrettante persone che dovranno ora rispondere di "detenzione e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti: Fiumi di cocaina spediti in cittĂ . Stroncato il traffico di stupefacenti. Sedici misure cautelari, sei in cella; Traffico di cocaina a Pistoia: raffica di arresti e perquisizioni; Perquisizioni ed elicotteri in volo per stanare il 'narcos' latitante Belvedere; Tor Bella Monaca, blitz interforze: raffica di perquisizioni e arresti. Maxi sequestro di droga; RAFFICA DI PERQUISIZIONI ED ELICOTTERI IN VOLO PER CATTURARE IL LATITANTE BELVEDERE; Maxi operazione antidroga: sequestrati oltre 500 grammi di stupefacenti | VIDEO; Leggi >>>

Un’indagine avviata grazie ai residenti

(msn.com)

L’operazione è stata portata a conclusione dai carabinieri che hanno agito nei confronti di una famiglia, arrestando diversi componenti ...

Nonni, figli e nipoti: tutti impegnati nello spaccio, 'take-away' della coca a Reggio Calabria

(adnkronos.com)

Operazione anti-droga nel ... della rete di spaccio e a identificare con precisione il ruolo di ciascun membro della famiglia. Gli investigatori hanno raccolto prove inconfutabili, confermate anche ...

Blitz anti-droga a Reggio Calabria: smantellato "take-away" dello spaccio a conduzione familiare

(ilmessaggero.it)

Un’operazione anti-droga nel quartiere CEP di Archi ha portato i Carabinieri di Reggio Calabria a smantellare una rete di spaccio gestita da una famiglia, che riforniva decine di clienti ...

Take-away dello spaccio a gestione familiare: lo scambio droga-soldi in un secchio calato dal balcone senza neanche uscire di casa

(leggo.it)

Un take awey della cocaina che veniva distribuita dal balcone attraverso un secchio appeso a una corda dove i clienti, dopo aver preso la dose, lasciavano il denaro. È la ...